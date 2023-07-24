За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 139 ДТП

В период с 17 по 23 июля на столичных дорогах произошло 139 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек погибли и 159 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 24 июля.

Самыми распространенными видами ДТП стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов ― всего 60 и 40 случаев соответственно.

20 июля стал самым аварийным днем: в четверг в Москве зарегистрировали 26 ДТП. Тем временем 23 июля, в воскресенье, в столице зафиксировали минимальное количество аварий за неделю ― девять инцидентов.

Также в столице пресекли 457 эпизодов управления авто водителями с признаками опьянения.

Тем временем в России с 15 июля вступили в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков, а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги Авто».