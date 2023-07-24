Более 40 детей пострадали от клещей в Псковской области за неделю

В медучреждения Псковской области с 13 по 19 июля из-за присасывания клещей обратились 128 человек, в том числе 41 ребенок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала года в регионе от клещей пострадали 1768 человек, 495 из них — дети. За аналогичный период 2022-го было зафиксировано 1890 обращений к медикам, в 507 случаях пострадали дети.

В областном центре удаление клещей проводится в травмпункте. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований снятых клещей.

Как уточняет Псковская лента новостей, с начала эпидсезона зафиксировано два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых и девять случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), в том числе семь у взрослых и два у детей.

За январь–июнь 2023 года против клещевого энцефалита в Псковской области вакцинировано 2882 человека, ревакцинировано — 1900.