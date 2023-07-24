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В Москве восстановили движение на проспекте Лихачева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Движение на проспекте Лихачева в Москве восстановлено. Об этом 24 июля сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

После этого движение по проспекту было перекрыто. Водителям предлагали выбрать пути объезда.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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