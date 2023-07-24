Выпускники программы «Архитекторы.рф» представили Мишустину свои проекты

Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке пообщался с выпускниками образовательной программы «Архитекторы.рф», которая реализуется ДОМ.РФ. Информация о встрече размещена на сайте правительства.

Выпускник второго потока программы и главный архитектор Дербента Иса Магомедов рассказал, что самый важный проект для города сейчас — реализация мастер-плана. «В 2019 году при поддержке ДОМ.РФ мы запустили международный конкурс на разработку мастер-плана. Уже четыре года системно реализуем стратегию. Создали проектный офис, внедряем дизайн-код, уже благоустроили более 100 га общественных пространств. Город стал точкой притяжения для туристов со всей страны», — отметил Магомедов.

Мишустин положительно оценил этот проект. «Я искренне желаю, чтобы этот замечательный исторический город процветал. Да и вокруг все совершенно преобразилось — там и больница новая, и социальные объекты», — констатировал он.

Советник губернатора Амурской области Петр Стрелец в свою очередь рассказал, что в рамках программы был разработан стандарт лечебных учреждений. «Впервые попытались посмотреть на лечебные учреждения глазами не только пациента, но и врача. Потому что то, насколько будет комфортно врачу, медперсоналу, это определяет и качество медицинской помощи. Сейчас делаем первый пилотный проект — Амурскую областную клиническую больницу. Затем замерим эффекты, поймем эффективность и будем тиражировать уже и на другие регионы», — отметил Стрелец.

Как заявил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов, программа «Архитекторы.рф», которая была продлена до 2024 года, — это основа кадрового резерва. По словам Финогенова, слова которого приводит пресс-служба ДОМ.РФ, в 2023 году участниками пятого потока программы стали представители 73 городов из 61 региона.

Руководитель проектного отдела по развитию городской среды ДОМ.РФ Ксения Голубева пригласила Мишустина на встречу выпускников всех потоков программы, которая запланирована в ноябре. Мишустин ответил, что такая встреча могла бы быть интересной.