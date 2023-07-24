В подмосковном Электрогорске загорелся цех на площади 600 кв. м

В Электрогорске Московской области загорелся цех на площади 600 кв. м. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил источник «Известий».

В настоящий момент на месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее, 4 июля, в Санкт-Петербурге произошел пожар крупного производства бытовой химии. Огонь распространился на 300 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались восемь единиц техники и 32 человека личного состава. Пострадавших не было.