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В Германии назвали подходящие для ремонта в Польше модели переданных ВСУ танков

Представитель минобороны Германии Мюллер: в Польше будут ремонтировать танки Leopard 2 модели A4
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Германия и Польша смогли договориться об обслуживании поставленных Киеву танков Leopard 2 модели A4, в то время как более современные модели A5 и A6 будут ремонтироваться силами немецкой промышленности. Об этом сообщил 24 июля представитель минобороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер.

«Можно сказать, что немецко-польские усилия увенчались успехом — обе страны и их промышленности предоставляют возможность для ремонта украинских танков Leopard 2», — заявил он журналистам на брифинге.

При этом Мюллер не стал уточнять, где конкретно в Германии будут созданы цеха для ремонта немецких танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 22 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Польше заработал Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard. Он отметил, что первые две машины уже прибыли на предприятие Bumar.

Впервые о ремонтном центре переданных танков Leopard заговорили в начале весны, диалог шел между польской и немецкой сторонами. Еще 7 марта Блащак рассказал, что Варшава готова открыть сервисный центр по ремонту отправленных Киеву танков.

Позже, 13 июня, издание Bloomberg заявило о выходе ФРГ и Польши на финальную стадию переговоров о создании центра по ремонту переданных Украине танков Leopard 2.

19 июля газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне отметила, что Запад сфокусирован на ремонте уже поставленной ВСУ техники, а не на отправке новых вооружений, так как предполагает, что конфликт может продлиться еще месяцы или даже годы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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