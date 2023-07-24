Врач рассказала о недостатках арбузной диеты

Соблюдение арбузной диеты, включающей в себя разгрузочные дни, в которые позволено есть только арбуз, может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказала «Газете.Ru» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Медик объяснила, что плод содержит в себе много клетчатки. Так, за один перекус можно получить треть от дневной нормы этого элемента. При такой диете вес быстро уходит, но не за счет потери лишних килограммов, а за счет избавления от жидкости. При этом с водой вымываются калий и кальций.

Врач утверждает, что людям со сниженной функцией почек противопоказано употребление исключительно арбузов весь день, поскольку их организм просто не сможет вывести избыток жидкости.

«Из-за высокого содержания калия в арбузе у человека с нарушением функции почек уровень элемента в крови может стать слишком высоким, это может спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев, а также нарушения сердечного ритма. У людей с расстройствами пищеварения чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, им также не следует перебарщивать с этой ягодой», — предупредила Филева.

Кроме того, употребление арбуза стоит ограничить людям с сахарным диабетом потому, что плод имеет высокий гликемический индекс.

По словам медика, чтобы действительно сбросить вес на арбузной диете, на ней нужно сидеть как минимум неделю, что, в свою очередь, чревато серьезными проблемами со здоровьем. Так, за один такой разгрузочный день можно потерять 1–2 л жидкости.

Врач подчеркнула, что главная составляющая арбуза — вода, в которой растворены простые сахара. В ягоде крайне мало белка, жиров, натрия, витамина В12, фолатов, без которых невозможна нормальная работа организма.

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