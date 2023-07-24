Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Мир
Макрон заявил о намерении создать «цифровой общественный порядок»
Политика
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний законов об иноагентах
Мир
IFJ призвала расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева
Экономика
В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива
Мир
Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Общество
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы
Общество
В Совфеде обсудили меры по обеспечению прав детей Донбасса на здоровье и образование
Политика
Патрушев заявил о курировании США кибератак украинских хакеров на РФ
Общество
В Москве восстановили движение на проспекте Лихачева
Общество
МВД России раскрыло убийство ребенка 29-летней давности в Таджикистане
Происшествия
За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 139 ДТП

Врач рассказала о недостатках арбузной диеты

Врач Филева: арбузная диета может привести к нарушениям в работе организма
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соблюдение арбузной диеты, включающей в себя разгрузочные дни, в которые позволено есть только арбуз, может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказала «Газете.Ru» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Медик объяснила, что плод содержит в себе много клетчатки. Так, за один перекус можно получить треть от дневной нормы этого элемента. При такой диете вес быстро уходит, но не за счет потери лишних килограммов, а за счет избавления от жидкости. При этом с водой вымываются калий и кальций.

Врач утверждает, что людям со сниженной функцией почек противопоказано употребление исключительно арбузов весь день, поскольку их организм просто не сможет вывести избыток жидкости.

«Из-за высокого содержания калия в арбузе у человека с нарушением функции почек уровень элемента в крови может стать слишком высоким, это может спровоцировать слабость, онемение и покалывание кончиков пальцев, а также нарушения сердечного ритма. У людей с расстройствами пищеварения чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, им также не следует перебарщивать с этой ягодой», — предупредила Филева.

Кроме того, употребление арбуза стоит ограничить людям с сахарным диабетом потому, что плод имеет высокий гликемический индекс.

По словам медика, чтобы действительно сбросить вес на арбузной диете, на ней нужно сидеть как минимум неделю, что, в свою очередь, чревато серьезными проблемами со здоровьем. Так, за один такой разгрузочный день можно потерять 1–2 л жидкости.

Жир здоров и невредим: кому не помогут похудеть диета и спорт
Эксперты рассказали, почему ожирение возвращается даже после лечения

Врач подчеркнула, что главная составляющая арбуза — вода, в которой растворены простые сахара. В ягоде крайне мало белка, жиров, натрия, витамина В12, фолатов, без которых невозможна нормальная работа организма.

Ранее в этот день доцент факультета «Юридическая психология» МГППУ Наталия Власова перечислила признаки пищевой зависимости. К ним относятся изменение эмоционального состояния от приема или отказа от пищи, отношение к еде как к особой ценности и неконтролируемое чувство голода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023