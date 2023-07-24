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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство военкора из РФ и потребовала расследовать его гибель

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне спецоперации после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 июля сообщила пресс-служба организации.

«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены. Я вновь призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта», — приводит заявление Азуле «Газета.Ru».

Организация не стала возлагать ответственность за гибель Журавлева на конкретных лиц. В ЮНЕСКО также отметили, что в ходе обстрела пострадали еще три работника российских СМИ.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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22 июля ВСУ нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы, уточнило Минобороны РФ.

Ранения получили четыре журналиста, в том числе военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Журавлев скончался во время эвакуации. Его коллега Константин Михальчевский был ранен.

Корреспондент Польшаков рассказал о своем состоянии после полученных ранений. По его словам, три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Оператор Шиков заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела российских корреспондентов артиллерией ВСУ. Ведомство подчеркнуло значимость и опасность профессии военного журналиста.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США полную ответственность за удар ВСУ по сотрудникам СМИ. В Пекине также отметили, что американские поставки Киеву безответственны, на Украине необходимо обеспечить безопасность мирных жителей и журналистов.

ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева. Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы журналиста пытались скрыть истину о конфликте.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего при ударе ВСУ Журавлева, ответственность за его смерть несет Киев.

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