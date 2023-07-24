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Корвет Балтфлота «Меркурий» отработал уничтожение подлодки условного противника

Корвет Балтфлота «Меркурий» отработал уничтожение подлодки и кораблей условного противника
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Экипаж корвета «Меркурий» в рамках военных учений выполнил задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Балтийского флота.

«Экипаж корвета «Меркурий» отработал задачи <…> с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолета Ка-27», — отмечено в сообщении.

Известно, что сначала моряки провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции. Затем обнаруженная субмарина «была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения».

Также экипаж отработал нанесение удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника «с выполнением электронных ракетных пусков и отработаны вопросы противовоздушной обороны корабля», добавили в пресс-службе.

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Ранее, 8 июля, тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики, провели подразделения противовоздушной обороны (ПВО) армии Военно-воздушных сил (ВВС) и ПВО Северного флота, место дислокации которых находится в поселке Тикси Республики Саха (Якутия).

За день до этого расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Балтийского флота отработали на учениях нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника на полигоне в Калининградской области.

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