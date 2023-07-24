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Эксперт назвал основные угрозы криминального аналога ChatGPT

Глава киберразведки Bi.Zone Скулкин назвал создание вредоносного ПО основной угрозой WormGPT
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Основные угрозы, которые исходят от WormGPT, даркнет-аналога чат-бота ChatGPT, набирающего популярность в криминальных сообществах, — это создание фишинговых писем и вредоносного программного обеспечения (ПО). Об этом глава управления киберразведки компании Bi.Zone Олег Скулкин рассказал в понедельник, 24 июля.

«WormGPT не только обучен на релевантных наборах данных, но и не имеет тех ограничений, которые есть у ChatGPT. Поэтому WormGPT может беспрепятственно использоваться, например, для создания фишинговых писем, вредоносного программного обеспечения или обфускации вредоносного кода, то есть его маскировки путем запутывания, чтобы нельзя было разобраться, как он работает», — сказал Скулкин в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт рассказал, что с помощью WormGPT можно составить текст, который призывает жертву перейти по фишинговой ссылке и ввести свои учетные данные или загрузить вредоносное ПО. Также преступники могут с его помощью создавать программы, способные красть пароли от различных учетных записей. По его словам, подобные инструменты снижают порог входа в сферу киберпреступности. Одним из основных преимуществ WormGPT для даркнет-преступников является сокращение расходов и упрощение решения рутинных задач, добавил Скулкин.

«WormGPT уже используется в России, и дискуссии на теневых форумах лишний раз это доказывают. Пока отзывов о работе с этим чат-ботом внутри страны не так уж много. Гораздо чаще пишут, что готовы им воспользоваться, протестировать для своих задач. И, конечно, задают много вопросов о нюансах работы, преимуществах и ограничениях», — заключил Скулкин.

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Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников, 19 июля его одобрил Совет Федерации. Однако в законе имеются детали, из-за которых россияне по-прежнему могут быть не защищены от кибермошенников. Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг 20 июля рассказал «Известиям», о каких нюансах идет речь и как себя уберечь от аферистов.

19 июля партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров рассказал о способах вернуть деньги жертвам мошенников. По его словам, в первую очередь нужно подать заявление в банк об отмене операции и блокировке карты. Затем следует попробовать выяснить в своем банке данные получателя денег. И третье — подать заявление в полицию.

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