Диетолог перечислила препятствующие похудению проблемы со здоровьем

Некоторые заболевания, включая проблемы с щитовидной железой, могут препятствовать похудению. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина «Москве 24».

По ее словам, прежде всего набору веса может способствовать гипотиреоз (заболевание эндокринной системы), при котором снижается активность щитовидной железы. В результате она перестает вырабатывать достаточное количество гормонов.

«За производство энергии и метаболические процессы в организме отвечает щитовидная железа. Если ее функция снижается, а снижаться она может, например, по причине недостатка йода, то метаболизм замедляется и сбросить вес достаточно сложно», — объяснила диетолог.

Еще одной причиной, мешающей сбросить вес, Соломатина назвала нарушение микробного баланса в кишечнике, или дисбактериоз. Такой недуг, по словам специалиста, изменяет механизм всасывания поступившей в организм еды, в результате чего отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, что повышает общую калорийность съеденного.

Помимо этого, как отметила врач, на замедление снижения веса может повлиять и сильный затяжной стресс.

Ранее в этот день доцент факультета «Юридическая психология» МГППУ, кандидат психологических наук Наталия Власова перечислила признаки пищевой зависимости, то есть неконтролируемого отношения людей к приему пищи. По ее словам, о данной проблеме можно говорить, когда у человека присутствуют отношение к еде как к особой ценности, неспособность контролировать чувство голода, а также эмоциональная зависимость от приема пищи.