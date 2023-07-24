Подростки пострадали при столкновении мотоцикла и мопеда в Тамбовской области

В Уваровском районе Тамбовской области в результате столкновения мотоцикла и мопеда пострадали два подростка. Об этом региональное УГИБДД УМВД России сообщает 24 июля в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась поздно вечером 21 июля на улице Советская в селе Моисеево-Алабушка. 13-летний водитель мопеда «ЗИД» при выезде с обочины не уступил дорогу мотоциклу ММВЗ-3112, которым тоже управлял несовершеннолетний.

В результате столкновения оба мальчика получили многочисленные телесные повреждения. Их доставили в Уваровскую центральную районную больницу.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», в момент ДТП подростки находились без мотошлемов. Обстоятельства устанавливаются.

30 июня в Кинель-Черкасском районе Самарской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Обоими транспортными средствами управляли подростки. Пострадали мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка.