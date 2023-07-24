Обустройство футбольного поля завершают в мурманском «Авангарде»

В Мурманске завершают обустройство нового футбольного поля на стадионе спорткомплекса «Авангард». Об этом глава города Игорь Морарь сообщил в своем Telegram-канале.

«Полотно уложено и склеено. Сейчас рабочие подготавливают объект к сдаче, наводят лоск: причесывают искусственную траву, обновляют разметку, устанавливают ворота», — рассказал градоначальник.

Как уточняет ИА «Би-порт», стадион будет круглогодичным. Зимой на футбольном поле будут заливать лед для тренировок учащихся спортшкол и массового катания горожан.

Согласно условиям контракта, объект должен быть сдан до конца августа 2023 года. Однако подрядчик выполнил работы раньше срока и уже готовит поле к сдаче.