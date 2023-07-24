В Красноярске мужчина проник в мечеть и разбил окна

Мужчина проник в Соборную мечеть Красноярска и разбил в ней окна. Об этом 24 июля сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю в Telegram.

«Сегодня поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть и разбил несколько окон. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которому сотрудники мечети передали задержанного ими мужчину», — говорится в сообщении.

Нападавшим оказался мужчина 1996 года рождения, страдающий психическим расстройством. Ранее он был осужден за грабеж. Сотрудники полиции передали его бригаде скорой помощи.

«На месте происшествия дежурит наряд патрульной постовой-службы полиции. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в краевой полиции.

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