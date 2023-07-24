Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах

Звук взрыва раздался в городе Сумы в северо-восточной части Украины. Об этом 24 июля сообщает Telegram-канал «Общественное».

В Сумской области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Минобороны России на данный момент не давало комментариев по этому поводу.

Также в этот день сообщалось о взрывах на юге Одесской области. По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы пропало электричество, однако в настоящий момент его подача восстановлена.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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