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Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах
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Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах

«Общественное»: звук взрыва слышен в Сумах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Звук взрыва раздался в городе Сумы в северо-восточной части Украины. Об этом 24 июля сообщает Telegram-канал «Общественное».

В Сумской области объявлен сигнал воздушной тревоги.

Минобороны России на данный момент не давало комментариев по этому поводу.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Также в этот день сообщалось о взрывах на юге Одесской области. По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы пропало электричество, однако в настоящий момент его подача восстановлена.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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