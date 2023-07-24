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Пострадавшая рассказала о затоплении кипятком ТЦ «Времена года»

Пострадавшая сотрудница рассказала «Известиям» о затоплении кипятком ТЦ «Времена года»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудница гипермаркета «Глобус», пострадавшая от прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве, в понедельник, 24 июля, рассказала «Известиям» о подробностях происшествия.

«Трубу прорвало рядом с пекарней, секунды не прошло, горячая вода сразу в пекарню пошла», — уточнила она.

По словам женщины, она сразу убежала, а над полом гипермаркета стал подниматься пар. По мнению пострадавшей, температура воды была очень высокой, близкой к кипятку. Женщина получила ожоги.

Находящиеся на первом этаже ТЦ люди вызвали ей скорую помощь, медики забрали пострадавшую в больницу.

Водой и огнем: в московском ТЦ «Времена года» прорвало трубу с кипятком
В результате аварии погибли четыре человека

Трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало 22 июля — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» составила 4 тыс. кв. м.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В Москве задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре.

Дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

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