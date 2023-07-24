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Эксперт оценил опасность концентрации аммиака в ТЦ «Времена года»

Доцент РТУ МИРЭА Дорохов: концентрация аммиака в ТЦ «Времена года» превышает норму в 100 раз, но не опасна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Известиями» в понедельник, 24 июля, оценил опасность концентрации аммиака, которую зафиксировали в московском ТЦ «Времена года» после ЧП.

22 июля в торговом центре произошла авария с прорывом горячей воды. На следующий день телеканал «360» сообщил, что выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака — 5 мг на 1 куб. м.

Дорохов пояснил, что при длительном воздействии аммиака на организм или при вдыхании большой его концентрации может возникнуть остановка дыхания, развиться отек легких или произойти летальный исход.

По словам эксперта, допустимым считается показатель до 20 мг на 1 куб. м в рабочих помещениях, поэтому концентрацию в 5 мг на куб. м можно считать безопасной. При этом по нормам концентрации аммиака в городском воздухе это превышение почти в 100 раз.

«При такой концентрации запах аммиака даже не ощущается, он ощущается примерно при 40 мг на кубометр», — сообщил специалист.

Он добавил, что для снижения уровня концентрации аммиака помещение необходимо тщательно проветрить.

«Пока в подвалах стоит вода, в ней растворен аммиак, там будет повышена концентрация. Надо осушить помещение, потом тщательно проветрить, тогда он выветрится быстро. Он легче воздуха, поэтому рассеивается в воздухе быстро», — уточнил эксперт.

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