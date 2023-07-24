Медведев призвал выбрать нестандартные цели для ответа на удары Украины

России следует выбрать нестандартные цели для ответа на удары Украины. Об этом 24 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — написал он в Telegram.

По его словам, у Украины не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, из-за чего ей нужны информационные победы.

Накануне Минобороны РФ назвало наиболее вероятной причиной разрушения Преображенского собора в Одессе падение украинской зенитной управляемой ракеты. В министерстве отметили, что это стало следствием безграмотных действий операторов комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в Одессе.

Ранее в воскресенье, 23 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России прошедшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.