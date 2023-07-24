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Ударный дрон ВС РФ «Ланцет» точным ударом уничтожил танк ВСУ

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Фото: скриншот
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Российские военные точным ударом дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили танк украинских боевиков. Кадры уничтожения 24 июля опубликовало Министерство обороны РФ.

На видеозаписи можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА) после наведения на цель начинает движение на машину Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего резко пикирует вниз и ударяет ее прямо в башню. Далее происходят детонация боекомплекта и последующий взрыв, за которым начинается возгорание.

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13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, президент РФ Владимир Путин указал, что ВС страны уничтожили 25–30% военной техники противника. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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