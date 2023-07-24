В московском ТЦ «Времена года» проходят проверки после прорыва трубы

В торговом центре «Времена года» в Москве проходят проверки после прорыва трубы с горячей водой. Об этом 24 июля сообщил источник «Известий».

К зданию на Кутузовском проспекте приехали сотрудники МЧС. Они проверили сигнализацию и осмотрели эвакуационные выходы.

Трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало 23 июля — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Оно было передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле лично у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Как рассказал очевидец Дмитрий в разговоре с «Известиями», эвакуация из здания началась не сразу. Около 10 минут сотрудники торгового центра отключали воду и пытались устранить разлив кипятка, работая с голыми ногами. Площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.

24 июля в Москве задержали главного инженера компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре.