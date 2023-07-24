Лошадь Пржевальского из Орловского Полесья избавили от борщевика

В зоовольерном комплексе поселка Жудре, что в Орловском Полесье, появился борщевик Сосновского. Это растение уже давно внесено в «Черную книгу» России как агрессивный инвазивный вид, поэтому в зоопарке решили уничтожить его еще до цветения.

Сотрудники комплекса предположили, что семена борщевика, скорее всего «приехали» с сеном, пишет InfoOrel.ru.

«Хозяин» вольера, в котором образовалась куртина борщевика, — лошадь Пржевальского, бдительно контролировал процесс с высоты ближайшей горки, соблюдая дистанцию. Люди, вооруженные лопатами и фотоаппаратами — не частые гости в его владениях», — отметили в зоопарке.

Там посетовали, что сам жеребец не интересовался борщевиком в качестве корма.

Ранее в июне «Известия» писали, что эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика. По его мнению, эта мера поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.