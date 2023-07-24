Новак провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН – 2023

В Москве под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось третье заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится с 11 по 13 октября 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Основные мероприятия программы запланированы на 11 и 12 октября.

Участники обсудили темы деловой программы Форума, организацию выставочной экспозиции, состав спикеров и приглашенных лиц, подготовку города и городской инфраструктуры к проведению события. Отдельное внимание было уделено молодежному дню РЭН-2023, мероприятия которого состоятся на площадке ЦВЗ «Манеж» 13 октября.

Темой РЭН-2023 станет «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

«Мы хотим продемонстрировать открытость России к сотрудничеству в области ТЭК с представителями других стран в новых геополитических условиях, а также подчеркнуть направленность на использование цифровых и других современных технологий в энергетической сфере», – сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Также, по словам Новака, отдельное внимание в рамках деловой программы будет уделено развитию и использованию в энергетике искусственного интеллекта.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков рассказал о ходе подготовки мероприятия.

«Российская энергетическая неделя сохраняет свой статус одной из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий об энергетике. Мы видим большой международный интерес к событию. В настоящий момент прорабатывается участие высокопоставленных гостей из зарубежных стран. Уверен, что РЭН по традиции соберет ведущих экспертов отрасли и представителей нового поколения в энергетической сфере и позволит в привычном формате обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК», – отметил Кобяков.

Ведется работа по наполнению деловой программы Форума. Ожидается, что в рамках РЭН-2023 состоится более 30 сессий.

Помимо панельных сессий, в рамках деловой программы РЭН-2023 состоится традиционное торжественное награждение победителей премии «Глобальная энергия». Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев обозначил, что в этом году ожидается личное присутствие лауреатов из зарубежных стран.

«Как и в 2022 году, на площадке Российской энергетической недели будет вручена премия «Энергия пера», которая призвана поощрить журналистов, блогеров и сотрудников информационных агентств, специализирующихся на освещении ключевых событий и трендов в мире энергетики. Участие в конкурсе приняли представители уже 17 иностранных государств», – добавил Сергей Брилев.

О подготовке программы Молодежного дня РЭН-2023 рассказал директор благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев: «8 августа начнется пригласительная кампания к участию делегаций. В настоящий момент проработано 21 мероприятие, всего ожидается более 30. Отдельное внимание уделяется традиционному мероприятию с участием Александра Новака, которое состоится в новом интерактивном формате».

«Также ожидается, что в рамках Российской энергетической недели состоится финал соревнований молодых специалистов по решению энергетических кейсов, участие в котором примет молодежь из стран СНГ», – отметил Королев.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В Форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.