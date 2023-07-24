IFJ призвала расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева
Международная федерация журналистов (IFJ) призвала провести расследование гибели военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Заявление опубликовано 24 июля на сайте федерации.
«Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFJ) присоединяются к своему российскому членскому профсоюзу, Союзу журналистов и работников СМИ (JMWU), призывая к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — говорится в нем.
Со своей стороны, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле также осудила убийство российского журналиста Журавлева в зоне спецоперации.
«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены», — говорится в ее заявлении.
Азуле призвала стороны конфликта к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников медиаструктур и связанных с ними персонала в условиях конфликта.
Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы.
Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Его коллега Константин Михальчевский был ранен.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов артиллерией ВСУ. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста.
ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева. Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы журналиста пытались скрыть истину о конфликте.
Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США полную ответственность за удар ВСУ по сотрудникам СМИ.
24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Журавлева, ответственность за его смерть несет Киев.
В Пекине отметили, что военные поставки США Киеву безответственны, необходимо обеспечить безопасность мирных жителей и журналистов на Украине.
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после полученных ранений. По его словам, три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Оператор Дмитрий Шиков заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.