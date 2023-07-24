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IFJ призвала расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева

Международная федерация журналистов: необходимо расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Международная федерация журналистов (IFJ) призвала провести расследование гибели военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Заявление опубликовано 24 июля на сайте федерации.

«Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFJ) присоединяются к своему российскому членскому профсоюзу, Союзу журналистов и работников СМИ (JMWU), призывая к скорейшему расследованию смерти Журавлева», — говорится в нем.

Со своей стороны, генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле также осудила убийство российского журналиста Журавлева в зоне спецоперации.

«Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены», — говорится в ее заявлении.

Азуле призвала стороны конфликта к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников медиаструктур и связанных с ними персонала в условиях конфликта.

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Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы.

Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Его коллега Константин Михальчевский был ранен.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов артиллерией ВСУ. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста.

ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева. Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы журналиста пытались скрыть истину о конфликте.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США полную ответственность за удар ВСУ по сотрудникам СМИ.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Журавлева, ответственность за его смерть несет Киев.

В Пекине отметили, что военные поставки США Киеву безответственны, необходимо обеспечить безопасность мирных жителей и журналистов на Украине.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после полученных ранений. По его словам, три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Оператор Дмитрий Шиков заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.

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