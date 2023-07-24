В МИДе заявили о праве России на жесткие меры после атаки БПЛА на Москву

Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом говорится в сообщении МИД РФ 24 июля.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что расценивают инцидент как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. В ведомстве отметили, что атаки не имели никакого военного смысла, и подчеркнули, что за этим стоит нацеленность Запада на обострение ситуации.

«Ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина. Глава минцифры страны Михаил Федоров публично подтвердил причастность к ним режима [президента Украины Владимира] Зеленского и заявил, что Киев продолжит такие вылазки, а их число будет расти», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Атака украинских беспилотников на нежилые объекты в Москве была пресечена утром 24 июля. При этом два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Пострадавших в инциденте не было. Позже в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все БПЛА, которые пытались атаковать Москву, были нейтрализованы. При этом он отметил, что Россия ответит на эту попытку атаки продолжением спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этот же день назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.