В России площадь природных пожаров превысила 1 млн га

Площадь природных пожаров в 19 регионах России превысила 1 млн га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ в понедельник, 24 июля.

В ведомстве утончили, что на сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн га.

В ближайшую неделю в зону пожарной опасности войдут Астраханская и Волгоградская области, а также Калмыкия, сообщает телеканал «360».

В МЧС подчеркнули, что отмечается рост числа термических точек, выявляющихся с помощью спутников из космоса, передает НСН.

Накануне сообщалось, что за сутки в России потушили 64 природных пожара, их площадь составляла 58 033 га. В тушении задействованы 3494 человека, 400 единиц спецтехники, а также 53 воздушных судна.

Днем ранее в ХМАО отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров. В Белоярском районе ХМАО с 6 июля был введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов.

20 июня президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса и сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба.