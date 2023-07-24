Рост зарплаты в Петербурге в пять раз опередил инфляцию

Средняя номинальная заплата в Санкт-Петербурге по состоянию на май выросла на 12,8% — до 93,4 тыс. рублей, свидетельствуют данные Петростата. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает телеканал «‎78».

При этом в Ленобласти уровень оплаты труда увеличился еще больше — на 17,2% и теперь составляет 68,7 тыс. рублей. Только за месяц уровень средняя зарплата регионе поднялась на 5,1%.

Рост зарплат в Петербурге и Ленобласти значительно опередил инфляцию. По данным ЦБ РФ, годовая инфляция в Северной столице в мае составила 2,54%, а в 47 регионе — 3,23%.

Ранее в июле глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что россияне ожидают повышения зарплаты на фоне роста цен на рынке и дефицита рабочей силы в ряде отраслей. При этом «рынок работодателя» сменился «рынком работника».