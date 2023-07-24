Эксперт рассказал о стабилизации цен на стоматологические услуги в России

Пик подорожания услуг в стоматологиях произошел весной 2022 года, когда доллар стоил 100 рублей и выше, однако с тех пор цены условно стабильны, рассказал «Известиям» 24 июля директор клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Олесь Левчук.

«Поскольку все материалы и оборудование также привязаны к курсу доллара, никаких глобальных изменений для потребителя сейчас не происходит. Пациенты уже видели такие цены и психологически к ним адаптировались», — объяснил он.

Эксперт выразил мнение, что россияне продолжат активно лечить зубы, как и ранее. При этом он уточнил, что спрос с начала 2022 года несколько переориентировался: пациенты меньше идут в стоматологические клиники за красотой и больше — за здоровьем.

«Спрос на базовые услуги — терапевтическое лечение, реставрацию зубов и профессиональную гигиену — остался таким же. Запрос на длительное, сложное лечение, наоборот, увеличился, а вот виниры и отбеливание стали делать реже», — сказал Левчук.

Он добавил, что в Москве средний чек на лечение кариеса составляет примерно 7 тыс. рублей, а терапевтическая стоматология — в среднем около 15 тыс. рублей, имплантация и протезирование — 50 тыс. рублей за единицу.

По его словам, в среднем с начала весны прошлого года рост цен на материалы составил от 20 до 40%, на некоторые расходники — около 50%.

«Европейское оборудование заместили производители из Китая и Кореи. Дефицита сейчас нет. Иностранные композитные материалы мы точно так же, как и раньше, получаем из Европы. Цены привязаны к курсу доллара, поэтому не скажу, что в этом отношении произошли какие-то глобальные изменения. Единственное — немного увеличились сроки поставок, потому что логистические цепочки стали длиннее», — уточнил эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что отечественные материалы и инструменты используются больше в сегменте экономкласса и в этой категории они конкурентоспособны, однако в сегментах бизнес и люкс аналогов импортным материалам практически нет.

«Есть традиционные вещи, которые давно и успешно производятся в нашей стране и закупаются большинством клиник. Например, это временные пломбировочные материалы, всякие мелкие расходники для терапии, эндодонтии и т.п. Удачным примером успешного импортозамещения могут служить российские ортодонтические элайнеры для выравнивания зубов. Их стоимость в 3–4 раза ниже американских, которыми все пользовались до санкций, но по качеству они не уступают», — объяснил эксперт.

При этом он считает, что в ближайшее время базовые стоматологические услуги не должны ощутимо расти в цене.

«Рынок уже более-менее адаптировался к изменениям. Но есть сферы, в которых подорожание неизбежно, потому что спрос растет быстрее, чем предложение: не хватает квалифицированных специалистов и клиник, которые оказывают подобные услуги. В первую очередь это гнатология и неинвазивная реставрация», — заключил Левчук.

В то же время он рекомендовал не откладывать лечение, особенно дорогостоящее, если оно требуется.

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