Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг на $144

Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Об этом 24 июля сообщило издание France 24.

Теперь она должна выплатить 1,5 тыс. шведских крон (около $144), а также пожертвовать еще 1 тыс. крон ($96) в шведский фонд для жертв преступлений.

Согласно обвинительному заключению, 20-летняя активистка принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».

Речь идет об акции, проведенной 19 июня, против использования ископаемого топлива, на которой активисты из организации Reclaim the Future в знак протеста пыталась заблокировать въезд в порт Мальмё.

При этом на суде Тунберг подтвердила, что допустила вменяемые ей нарушения, однако вину не признала. Она указала, что нарушила правила из-за необходимости, обусловленной «климатическим кризисом».

По закону за данное нарушение помимо штрафа может грозить до шести месяцев тюремного заключения.

До этого, 14 апреля, Тунберг вышла на одиночный пикет перед посольством Швеции в Брюсселе в преддверии визита министров Евросоюза (ЕС) с целью привлечь их внимание к проблеме вырубки лесов.

В начале года экоактивистка устроила очередную акцию в последний день работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Вместе с единомышленниками она выступила за климатическую справедливость. Протестующие потребовали прекратить добычу и использование ископаемого топлива.

Грета Тунберг получила известность после выступления с трибуны ООН в 2019 году, когда упрекнула лидеров мировых держав в недостаточном внимании к проблемам экологии. В 2023 году Грета и ее единомышленники были номинированы на Нобелевскую премию мира.