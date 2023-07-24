Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах
Армия
ВС РФ в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов украинского подразделения
Армия
За сутки российская ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников
Общество
В МИДе заявили о праве России на жесткие меры после атаки БПЛА на Москву
Мир
Медведев призвал выбрать нестандартные цели для ответа на удары Украины
Мир
В Великобритании объяснили неудачи контрнаступления ВСУ плохой организацией
Армия
Ударный дрон ВС РФ «Ланцет» точным ударом уничтожил танк ВСУ
Авто
Гибриды и электромобили Volkswagen могут начать выпускать в Узбекистане
Общество
Московский зоопарк приостановил работу дополнительных входов из-за непогоды
Общество
По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
Мир
Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг на $144
Общество
В России площадь природных пожаров превысила 1 млн га
Пресс-релизы
Новак провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН – 2023

Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг на $144

France 24: шведский сук оштрафовал Грету Тунберг на $144 за неповиновение полиции
0
Фото: REUTERS/Johan Nilsson
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Об этом 24 июля сообщило издание France 24.

Теперь она должна выплатить 1,5 тыс. шведских крон (около $144), а также пожертвовать еще 1 тыс. крон ($96) в шведский фонд для жертв преступлений.

Согласно обвинительному заключению, 20-летняя активистка принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».

Речь идет об акции, проведенной 19 июня, против использования ископаемого топлива, на которой активисты из организации Reclaim the Future в знак протеста пыталась заблокировать въезд в порт Мальмё.

При этом на суде Тунберг подтвердила, что допустила вменяемые ей нарушения, однако вину не признала. Она указала, что нарушила правила из-за необходимости, обусловленной «климатическим кризисом».

По закону за данное нарушение помимо штрафа может грозить до шести месяцев тюремного заключения.

ПереГрета: климатическая повестка и новая генеральная линия
Как Грета Тунберг стала медиапророком и получила степень по теологии

До этого, 14 апреля, Тунберг вышла на одиночный пикет перед посольством Швеции в Брюсселе в преддверии визита министров Евросоюза (ЕС) с целью привлечь их внимание к проблеме вырубки лесов.

В начале года экоактивистка устроила очередную акцию в последний день работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Вместе с единомышленниками она выступила за климатическую справедливость. Протестующие потребовали прекратить добычу и использование ископаемого топлива.

Грета Тунберг получила известность после выступления с трибуны ООН в 2019 году, когда упрекнула лидеров мировых держав в недостаточном внимании к проблемам экологии. В 2023 году Грета и ее единомышленники были номинированы на Нобелевскую премию мира.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023