В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях уничтожено 35 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 24 июля.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — добавил он в ходе своего брифинга.

Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили склады боеприпасов противника на донецком, запорожском, купянском и херсонском направлениях. По словам генерал-лейтенанта, российские силы пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе Авдеевки ДНР, около Новолюбовки ЛНР и недалеко от Мирного Запорожской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно посылают на территории новых регионов России БПЛА и подвергают их обстрелам с помощью иных средств поражения. Например, 21 июля в Запорожской области в городе Токмак российские средства ПВО предотвратили ракетную атаку украинских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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