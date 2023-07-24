Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Энгельсом

В Энгельсском районе Саратовской области в результате столкновения отечественных машин два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 23 июля, на 327-м км дороги «Тамбов – Пенза» – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 82-летний водитель «Нивы» выехал на встречку и лоб в лоб врезался в «Ладу Веста» под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП оба автомобилиста погибли на месте. Пострадали семилетний мальчик, 40-летняя женщина и 35-летний мужчина, находившиеся в салоне «Весты». С различными травмами их госпитализировали.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», сотрудники ГИБДД полагают, что пожилому водителю стало плохо за рулем, это и стало причиной автокатастрофы. Обстоятельства и точная причина столкновения устанавливаются.

В тот же день стало известно о столкновении Kia Rio и Volkswagen Polo на трассе А-151 в Чувашии. Погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.