Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 24 июля сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.

Армия ВС России уничтожила до 95 украинских военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) Cezar французского производства на купянском направлении.

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