В Петербурге предупредили о перекрытиях ЗСД на время форума Россия — Африка

Внеплановые кратковременные ограничения движения на участках Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге возможны в дни проведения саммита Россия — Африка. Об этом предупредили в компании «Магистраль северной столицы», сообщает телеканал «78» в понедельник, 24 июля.

Как пояснили в организации, в ходе подготовки и проведения саммита прогнозируется существенная востребованность ЗСД гостями и участниками события, в том числе спецтранспортом.

Как отмечает ИА FlashNord, ограничения введут на время прохождения организованных колонн и снимать сразу после их проезда. Водителей просят учитывать эту информацию.

Второй саммит и экономический форму Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Первый подобный форум принимал Сочи в октябре 2019-го.