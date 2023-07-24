На борту следовавшего в Ростов-на-Дону судна для перевозки зерна нашли следы взрывчатки

Следы взрывчатки обнаружены на борту сухогруза, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Как сообщили 24 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудниками спецслужбы удалось выявить их при проведении контрольно-проверочных мероприятий в отношении судов, следующих через Керченский пролив.

Сразу же было установлено, что до этого, в мае, данное судно находилось в украинском порту Килия.

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза», — отмечено на сайте ведомства.

ФСБ отмечает, что в июле в турецком порту Тузла полностью поменяли смену судовой команды, которая состояла из 12 граждан Украины, а также изменили название сухогруза. Данные обстоятельства могут говорить о том, что иностранное гражданское судно использовалось для доставки взрывчатки на территорию Украины.

«Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ», — добавили в ФСБ.

До этого, 17 июля, в МИД РФ сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый РФ коридор для вывоза зерна использовались украинской стороной в целях проведения террористических атак, что идет абсолютно вразрез с заявленными гуманитарными целями заключенной зерновой сделки. В связи с чем она прекращает свое действие 18 июля, заявили в министерстве.

В тот же день эксперт Финуниверситета при Правительстве РФ Денис Денисов назвал логичным решение о прекращении участия Москвы в зерновой сделке, хоть и сильно запоздавшим, «потому что год прошел с начала реализации этой инициативы».

Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, добавив, что ее прекращение полностью лежит на совести Запада. Грызлов также добавил, что черноморская инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила свою гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия.

19 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Под условиями возобновления инициативы Москва подразумевает выполнение своих требований, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.