Белорусские кроссоверы BelGee Х50 начали отгружать дилерам

Первые белорусские кроссоверы BelGee Х50, произведенные по лицензии Geely Coolray, начали отгружать дилерам Республики Беларусь. Об этом 24 июля, в понедельник, сообщает Quto.ru.

По словам представителей белорусского завода «БелДжи», собранная в июле партия BelGee X50 уже прошла стадию приемки, и теперь автомобили готовы поступить к дилерам. Это должно произойти на следующей неделе.

Известно, что первыми в салоны дилеров поступят окрашенные в черный цвет кроссоверы в максимальной комплектации. Главные изменения в оформлении автомобиля были проведены по классической схеме бейдж-инжиниринга: так, на решетке появилась эмблема автозавода, а на крышке багажника вместо крупной надписи Geely теперь написано Belgee. Кроме того, со стекол авто убрали логотип Geely, а шильдик Coolray заменили на наклейку X50.

Ранее, 14 июля, стало известно, что в Белоруссии собрали первую партию кроссоверов BelGee Х50, построенных по лицензии китайского автопроизводителя Geely. Теперь на белорусском и российском рынках кроссовер Geely Coolray заменит BelGee Х50.

Таким образом, белорусская компания «БелДжи», получив лицензию на локализацию Geely Coolray, может вносить изменения в конструкцию авто, локализовывать компоненты и создавать новые версии.