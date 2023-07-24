Реклама
Прямой эфир
Армия
Балицкий сообщил о массовой сдаче ВСУ в плен на запорожском направлении
Авто
Более 120 млрд рублей получат регионы РФ на развитие дорожной инфраструктуры
Политика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
Мир
Захарова заявила о превращении экономически мощных стран Запада в колонии
Мир
Патрушев уличил Запад в стремлении любыми методами сохранить господство в мире
Общество
Поезд «Ночной экспресс» перевез первых пассажиров из Петербурга в Москву
Политика
Песков отверг обвинения Киева в разрушении собора в Одессе
Общество
Адвокат Стрелкова обжаловал его арест по делу о призывах к экстремизму
Общество
Песков заявил о важности обеспечения безопасности на Крымском мосту
Мир
СМИ сообщили о хакерской атаке коммуникационных платформ 12 министерств Норвегии
Общество
Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора «РИА Новости»
Мир
На Аляске извлекли из озера тела погибших при крушении вертолета
Авто
КамАЗ объявил о приостановке производства до 6 августа
Сюжет:

Балицкий сообщил о массовой сдаче ВСУ в плен на запорожском направлении

Балицкий: ВСУ начали сдаваться в плен группами до взвода на запорожском направлении
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные начали массово сдаваться в плен после неудач во время контрнаступления на запорожском направлении. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 24 июля.

«На протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше. <…> Сейчас сдаются целыми подразделениями. Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он отметил, что условия содержания пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) достойные.

«Я разговаривал с некоторыми из этих ребят, которые сдались. <...> Никого никто не бьет, не пытает. Все получают нормальные условия», — добавил Балицкий.

Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как приближение саммита НАТО в Вильнюсе сказывается на ситуации в зоне СВО

В этот же день начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук сообщил, что более 40 боевиков ВСУ сдались в плен после 13 отраженных атак армией РФ на сватовском и краснолиманском направлениях.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023