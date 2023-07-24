Балицкий сообщил о массовой сдаче ВСУ в плен на запорожском направлении

Украинские военные начали массово сдаваться в плен после неудач во время контрнаступления на запорожском направлении. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 24 июля.

«На протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше. <…> Сейчас сдаются целыми подразделениями. Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он отметил, что условия содержания пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) достойные.

«Я разговаривал с некоторыми из этих ребят, которые сдались. <...> Никого никто не бьет, не пытает. Все получают нормальные условия», — добавил Балицкий.

В этот же день начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук сообщил, что более 40 боевиков ВСУ сдались в плен после 13 отраженных атак армией РФ на сватовском и краснолиманском направлениях.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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