Жительница Тулы завоевала два титула на конкурсе «Миссис Россия — Вселенная»

Жительница Тулы Анастасия Ноздря завоевала сразу два титула на финале Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная Москва 2023». Своими достижениями девушка поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Тулячка стала «Второй вице-миссис Россия — Вселенная 2023» и «Миссис вдохновение 2023». В награду она получила дизайнерскую корону и подарки от известных брендов, отмечает ТСН24.

Участницы конкурса выступали с творческими номерами, демонстрировали спортивные навыки и выходили на сцену в дизайнерских нарядах.

Ранее в мае сообщалось, что в Томске будут проводить ежегодный конкурс «Мисс Африка». Впервые он прошел в Центре культуры Томского государственного университета (ЦК ТГУ).