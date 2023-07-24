Житель ЕАО попался с букетом наркосодержащих маков

Житель поселка Смидович Еврейской автономной области попался с букетом наркосодержащих растений. При виде полицейских мужчина выбросил букет, но это не спасло его от ответственности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА EAOMedia. Они позвонили в дежурную часть по Смидовичскому району и сообщили, что в районе дома № 29 по улице Карла Маркса замечен мужчина с кустами растений в руках. При остановке патрульной машины он выбросил букет на землю.

Оказалось, что у местного жителя были три куста мака с 34 макушками. Ранее судимый гражданин 1977 года рождения признался, что сорвал наркосодержащее растение на болоте и хотел использовать его как успокоительное средство.

Маки отправили на экспертизу. Злоумышленника задержан по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Проводится проверка.

В начале мая юрист напомнил, что в России запрещено без лицензии высаживать на дачных участках мак и коноплю, так как эти растения могут использоваться в качестве сырья для изготовления наркотических средств.