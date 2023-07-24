На Аляске извлекли из озера тела погибших при крушении вертолета
Водолазы извлекли из озера тела четырех погибших при крушении вертолета в американском штате Аляска. Об этом в понедельник, 24 июля, со ссылкой на местные власти сообщил телеканал ABC News.
Вертолет Bell 206 1996 года выпуска упал в озеро в минувший четверг, в результате погибли пилот и трое ученых.
Причина аварии расследуется Национальным советом по безопасности на транспорте.
Воздушное судно принадлежит компании Maritime Helicopters.
В апреле в штате Аляска также потерпели крушение два вертолета ВВС США. Сообщалось о гибели трех человек в результате инцидента.