На Аляске извлекли из озера тела погибших при крушении вертолета

Водолазы извлекли из озера тела четырех погибших при крушении вертолета в американском штате Аляска. Об этом в понедельник, 24 июля, со ссылкой на местные власти сообщил телеканал ABC News.

Вертолет Bell 206 1996 года выпуска упал в озеро в минувший четверг, в результате погибли пилот и трое ученых.

Причина аварии расследуется Национальным советом по безопасности на транспорте.

Воздушное судно принадлежит компании Maritime Helicopters.

В апреле в штате Аляска также потерпели крушение два вертолета ВВС США. Сообщалось о гибели трех человек в результате инцидента.