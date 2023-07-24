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КамАЗ объявил о приостановке производства до 6 августа

КамАЗ объявил о приостановке производства до 6 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский автопроизводитель КамАЗ объявил о корпоративном отпуске, который продлится с 24 июля по 6 августа включительно. Об этом сообщает «Известиям» пресс-служба автозавода.

Несмотря на то что в указанный период производство автомобилей будет остановлено, такие отделы завода, занимающиеся реализацией, инвентаризацией и отчетностью КамАЗа, продолжат работать в обычном графике.

«Практика корпоративного оплачиваемого отпуска успешно применяется на КамАЗе уже несколько лет и введена в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала», ― заявили представители КамАЗа.

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Ранее этим днем стало известно, что московский автозавод «Москвич» остановил конвейеры на две недели, с 22 июля по 6 августа, в рамках корпоративного отпуска.

По словам пресс-службы автозавода, отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков и будут осуществляться в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки, поэтому все автосалоны будут обеспечены автомобилями.

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