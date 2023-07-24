Этнофестиваль «Дыхание моря» пройдет в Магадане

Региональный фестиваль «Дыхание моря» пройдет в этнопарке «Дюкча» 12 августа. Постановление о его проведении подписал мэр Магадана Юрий Гришан.

Мероприятие проводится в рамках Международного дня коренных народов мира. В нем примут участи представители общественных организаций народов, проживающих на территории Магаданской области.

Гости праздника смогут попробовать национальные блюда из рыбы, приготовленные по рецептам разных народов мира, увидеть северное многоборье, принять участие в конкурсах, посмотреть концерт и приобрести сувениры от мастеров.

Как отмечает ИА MagadanMedia, цель проекта — привлечь внимание к защите Охотского моря через объединение народов, живущих в регионе.