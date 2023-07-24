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В Москве упали два беспилотника, повреждены два нежилых здания

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Новая попытка атаки Москвы бесплотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Украины произошла утром 24 июля.

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по нежилым зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева около 4:00. Удары, соответственно, пришлись по дому № 17, где находятся магазины (в том числе «Военторг»), а также по бизнес-центру.

В Минобороны РФ отметили, что оба беспилотника удалось подавить силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что в результате происшествия серьезных разрушений нет, никто не пострадал. Градоначальник пообещал, что правительство города поможет жителям устранить последствия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что все беспилотники, которыми ВСУ пытались атаковать Москву, были нейтрализованы.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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