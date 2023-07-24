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Захарова заявила о превращении экономически мощных стран Запада в колонии

Официальный представитель МИД РФ Захарова: даже экономически мощные страны Запада сегодня стали колониями
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на превращение экономически развитых стран Запада в колонии, полностью зависимые от англосаксонской метрополии. Об этом она заявила в понедельник, 24 июля, на Российско-Африканском женском форуме.

«Западные страны, экономически мощные, развитые, уже стали колониями», — сказала Захарова, добавив, что «нравственно они не просто зависимы, а полностью подчинены воле их метрополии, которой является англосаксонский мир».

Однако, по ее словам, большинство стран мира «не хочет идти прежним путем, вставая на прежние рельсы и повторяя прежние ошибки». В этом контексте Захарова указала на то, что Россия и Африка «не готовы обменивать свободу на материальные блага, как это делают некоторые западные страны».

«Мы боремся не только за себя, мы боремся за будущее мира. Будет этот мир свободный или опять мы вернемся к колониальному прошлому», — отметила она.

«Мы сделали выбор в пользу многополярного мира»
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В этот же день была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой он написал, что формирующийся в настоящее время многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным. Также президент выразил надежду, что в дальнейшем африканский народ сможет полностью освободиться «от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики».

До этого, 16 июля, Путин указал на зависимость стран Европы от решений, принимаемых в США. По его словам, европейские политики делают всё, что им велят из Вашингтона.

Ранее, в конце марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось и страна находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.

Еще в январе этого года российский лидер заявлял, что политические элиты европейских государств часто обслуживают интересы третьих стран, а не собственные.

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