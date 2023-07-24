Необычный Чебурашка вызвал ажиотаж во Владивостоке

Плюшевый герой советского мультфильма — Чебурашка — вызвал небывалый ажиотаж среди жителей Владивостока. Мягкая игрушка, которую продают уличные торговцы, оказалась с перевернутой головой. Фото опубликовал Telegram-канал «Vtoryak.vdk».

Прохожие смеются и фотографируют необычного Чебурашку. По словам очевидцев, продавец из-за рубежа не понимает столь бурной реакции.

«Все смеются и фотают», — пишут, в частности, в соцсетях, их слова приводит ИА PrimaMedia.

Также пользователи предположили, что «кто-то заработался на производстве» и пришил макушку героя на место шеи.

Ранее в апреле сообщалось, что на таможне в Уссурийске у жителя Китая изъяли почти 1,2 тыс. плюшевых Чебурашек. По словам китайца, он вез игрушки для друга, который хотел продать их на рынке.