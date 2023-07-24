Магаданская область выполнила план по добыче золота на 34%

Добыча золота в Магаданской области по итогам первого полугодия 2023 года достигла 18,5 т, что составляет 34,3% от плана. Всего по итогам года в регионе планируется выпустить 54 т золота и 650 т серебра, сообщает в понедельник, 24 июля, ИА MagadanMedia.

Так, рудного драгметалла извлечено 14,2 т, на россыпях получено 4,3 т. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ — 10,1 т. Россыпь добывали в Хасынском, Ольском, Тенькинском, Сусуманском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах.

С января по июнь добыча серебра достигла 268,2 т, что составляет 41,3% от годового плана. Основной объем этого металла на территории региона производят дочерние предприятия компании «Полиметалл».