В Кремле прокомментировали попытку атаки беспилотников ВСУ по объектам в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 24 июля подчеркнул, что все беспилотники, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву, были нейтрализованы.

Вопрос о развитии системы противовоздушной обороны (ПВО) он переадресовал Минобороны РФ, добавив, что оценку работе этих средств должны давать эксперты.

«Это вопрос, который больше касается нашего профильного ведомства — Министерства обороны. Вы знаете, что те беспилотники, которые сегодняшние, они были нейтрализованы, в этом плане принимаются меры», — подчеркнул Песков в ходе своего брифинга.

Кроме того, он отметил, что ответом Москвы на попытку совершить атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) станет продолжение Россией спецоперации и достижение ее целей.

Утром 24 июля была пресечена атака украинских беспилотников на нежилые объекты в Москве. В МО РФ сообщили, что два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал. Он пообещал, что правительство города поможет жителям устранить последствия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Кроме того, в Крыму ночью в этот день была пресечена попытка ВСУ атаковать 17 БПЛА объекты на территории города. Как сообщили в Минобороны РФ, 14 украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ, еще три были уничтожены системой ПВО. Пострадавших нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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