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Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора «РИА Новости»

Песков: ответственность за ранения и гибель журналистов в Запорожской области несет киевский режим
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева, ответственность за его смерть несет Киев. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы все соболезнуем, желаем скорейшего выздоровления ребятам, которые получили ранения. Это сознательная атака, ответственность лежит на киевском режиме», — добавил представитель Кремля.

Песков добавил, что «речь идет о гибели журналиста, который исполнял свои обязанности».

«Во всем мире это считается очень серьезным преступлением, которое в настоящем случае совершил именно киевский режим», — заключил он.

Накануне Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов артиллерией ВСУ. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста, особенно в зоне спецоперации.

Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева. Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы Журавлева пытались скрыть истину о конфликте.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после полученных ранений в зоне спецоперации при ударе ВСУ. По его словам, три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Оператор Дмитрий Шиков, тоже раненный ударом ВСУ, заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.

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