В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника

В целях обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности, а также из-за нестабильной работы европейского спутника оператор начал плавный переход на российский. Калининградские клиенты Триколора могут подключиться к нему, чтобы получить качественную и стабильную трансляцию телеканалов.

Триколор реализует переход на российский спутник Экспресс-АТ1, который обеспечивает стабильную работу на всей территории России. На данный момент на нем бесплатно доступно более ста телеканалов, а в ближайшие дни их количество будет значительно увеличено.

Для переключения калининградским клиентам необходимо изменить положение приемной антенны. Это можно сделать самостоятельно с помощью инструкции на сайте Триколора или вызвать специалиста оператора, позвонив в Контактный центр. Клиентам из других регионов России перенастройка оборудования не требуется.

«Выбирая Триколор, клиенты остаются с нами на долгие годы. И мы благодарны им за доверие. Ключевым приоритетом работы нашей компании всегда было качественное предоставление услуг. Мы поддерживаем курс на российский продукт, поэтому реализовали сложный с технологической точки зрения план по обеспечению вещания с российского спутника. С нашей стороны это потребовало серьезных финансовых вложений и подключения колоссальных технических ресурсов», — прокомментировал Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям.

«Подписка каждого нашего клиента позволяет смотреть каналы бесплатно на пяти устройствах: телевизоре с функцией Smart TV, ноутбуке, компьютере, планшете, смартфоне, а также через подключение спутникового приёмника к интернету. Если оборудование не поддерживает эту функцию, его можно обменять на более современные модели на выгодных условиях в рамках специальных программ обмена. Через интернет вещание абсолютно стабильно», — сообщает Олег Стручковский, коммерческий директор Триколора.