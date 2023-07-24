Реклама
Прямой эфир
Общество
Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Джанкойском районе Крыма
Мир
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
Экономика
Средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году
Интернет и технологии
Компания Sony намерена снизить стоимость PlayStation 5 в США и Европе
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в запасе
Авто
В России на 188,5% вырос спрос на подержанные туристические гидроциклы
Авто
ГАЗ приостановил производство на две недели
Политика
Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
Мир
Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции
Туризм
Ученые НИУ ВШЭ начали тестирование новой технологии в отелях
Пресс-релизы
В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника
Происшествия
Мотоциклист погиб в результате ДТП на Рязанском проспекте в Москве
Общество
Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели

В Калининградской области Триколор запустил вещание с российского спутника

0
Фото: РИА Новости/Артём Коренюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В целях обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности, а также из-за нестабильной работы европейского спутника оператор начал плавный переход на российский. Калининградские клиенты Триколора могут подключиться к нему, чтобы получить качественную и стабильную трансляцию телеканалов.

Триколор реализует переход на российский спутник Экспресс-АТ1, который обеспечивает стабильную работу на всей территории России. На данный момент на нем бесплатно доступно более ста телеканалов, а в ближайшие дни их количество будет значительно увеличено.

Для переключения калининградским клиентам необходимо изменить положение приемной антенны. Это можно сделать самостоятельно с помощью инструкции на сайте Триколора или вызвать специалиста оператора, позвонив в Контактный центр. Клиентам из других регионов России перенастройка оборудования не требуется.

«Выбирая Триколор, клиенты остаются с нами на долгие годы. И мы благодарны им за доверие. Ключевым приоритетом работы нашей компании всегда было качественное предоставление услуг. Мы поддерживаем курс на российский продукт, поэтому реализовали сложный с технологической точки зрения план по обеспечению вещания с российского спутника. С нашей стороны это потребовало серьезных финансовых вложений и подключения колоссальных технических ресурсов», — прокомментировал Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям.

«Подписка каждого нашего клиента позволяет смотреть каналы бесплатно на пяти устройствах: телевизоре с функцией Smart TV, ноутбуке, компьютере, планшете, смартфоне, а также через подключение спутникового приёмника к интернету. Если оборудование не поддерживает эту функцию, его можно обменять на более современные модели на выгодных условиях в рамках специальных программ обмена. Через интернет вещание абсолютно стабильно», — сообщает Олег Стручковский, коммерческий директор Триколора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023