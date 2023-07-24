Четыре светящихся шара заметили в небе над Приморьем

Несколько неопознанных объектов заметили в небе над Воздвиженкой в Приморском крае. Видео необычного явления опубликовал Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

Четыре светящихся шара в хаотичном порядке кружили в небе в течение нескольких минут, пишет ИА PrimaMedia. Пользователи соцсетей предположили, что это может быть НЛО или шаровая молния.

Ранее в апреле в Усть-Кутском районе Иркутской области зафиксировали падение небесного тела. Информацию об этом подтвердили в администрации властей района. По словам очевидцев, на улице за секунду стало резко светло.