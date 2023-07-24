Озера с лотосами вновь зацвели в Хабаровском районе

Дальневосточные лотосы вновь третий год подряд зацвели на озере у села Ровное в Хабаровском районе. Бутоны опустятся на дно водоема только в начале сентября, так что время сфотографироваться с ними еще есть, сообщает в понедельник, 24 июля, ИА AmurMedia.

Также цветение лотосов имени академика В.Л. Комарова можно наблюдать у села Галкино и на искусственном озере Рица. Цветы прижились на водоеме летом 2020 года.

За недолгое время растению не раз угрожали туристы, которые в 2022 году выдирали кувшинки с корнем. Однако благодаря бдительности местных краснокнижные лотосы удалось сберечь. Они полностью восстановились после визита цветочных мародеров и снова радуют глаз.

Ранее в мае сообщалось, что в Орловской области в национальном парке-заказнике «Орловское полесье» оборудовали новую экотропу. Она ведет к озеру Караван, знаменитому колонией белых кувшинок.