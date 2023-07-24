25 июля — День зубного техника: история праздника и кого поздравляют в эту дату

В России 25 июля специалисты по изготовлению зубных протезов отмечают свой профессиональный праздник — День зубного техника. Несмотря на то что профессия стоматолога известна с древних времен, в самостоятельную специальность она выделилась сравнительно недавно. «Известия» рассказывают, когда появился праздник и почему его отмечают именно в эту дату.

День зубного техника – 2023 — история праздника

Праздник образован в честь молодых специалистов, чье призвание — помочь людям восстановить утраченные в результате болезни или травмы зубы и вернуть красивую улыбку. В конце июля у многих из них начинается практика в лабораториях, поэтому датой было выбрано 25-е число — день окончания учебы.

Праздник пока не получил статус официального, но именно в этот день студенты, их педагоги, а также все специалисты по протезированию зубов, работающие в стоматологических клиниках по всей России, получают поздравления от коллег и пациентов.

Впервые День зубного техника начали отмечать в начале 2000-х годов в ряде российских городов. Вскоре инициативу поддержали в других регионах.

Помимо этого, зубные техники отмечают Международный день стоматолога 9 февраля. Хотя это две разные специальности, они тесно связаны друг с другом. Так, врач-стоматолог проводит клинические этапы лечения, а зубной техник — лабораторные. Совместно они способны добиться высокого качества стоматологической помощи.

День зубного техника – 2023 — особенности профессии

Свою работу зубные техники часто сравнивают с профессией ювелира. Ведь при изготовлении протезов, различных ортодонтических и челюстно-лицевых конструкций им необходимо с максимальной точностью проработать мельчайшие детали, выбрать необходимые конструкции и материалы. Всё это нужно для того, чтобы искусственные материалы внешне ничем не отличались от настоящих, а сам пациент не испытывал неудобств.

Чтобы стать хорошим специалистом, надо обладать большими познаниями в самых разных научных областях: анатомии, химии, математике, физике, компьютерном 3D-моделировании. Кроме того, полезными окажутся навыки в слесарном и фрезерном деле, а также искусстве гравировки.

Среди других важных качеств — хорошо развитая мелкая моторика рук, высокая концентрация внимания, аккуратность и творческая составляющая, так как создание зубных протезов — вопрос не только технический, но и эстетический.

День зубного техника – 2023 — как поздравить

В праздник принято желать здоровья, профессиональных успехов, больше довольных клиентов и, конечно, красивых улыбок. Подарки принято дарить тоже тематические. Это могут быть рабочие инструменты, изготовленные из шоколада, мыло в форме вставной челюсти, ежедневник с гравировкой, броши и магниты в виде зубов.

Любой представитель этой профессии также оценит полезные подарки. Например, органайзер для хранения гипсовых слепков, стойки для протезов, специализированную литературу или софт для дизайна и моделирования.

День зубного техника – 2023 — интересные факты

Первые аналоги современных зубных имплантов появились еще в древности. Изначально их изготавливали из небольших камней или вырезали из дерева.

Древние египтяне пытались укрепить разрушающиеся зубы с помощью лигатурной проволоки из золота. Этруски в качестве протезов использовали зубы людей и животных, а народы Майя — кусочки ракушек. Часто они шли в ход для замены нижних зубов. В ряде стран Европы была распространена практика вживлять пациентам зубы умерших.

Однако главной проблемой, стоявшей перед докторами на протяжении веков, было то, что организм отвергал инородные тела.

В начале 1950-х шведский хирург-ортопед Пер-Ингвар Бранемарк случайно обнаружил особые свойства титана. Во время исследования на животных он выяснил, что кость и титановый имплант успешно срослись. Этот момент стал поворотным в истории стоматологии. А уже в 1965 году ортопед Бранемарк поставил добровольцу первый титановый имплантат.